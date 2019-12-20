Будущая мощь ВСУ: в Украине провели масштабные испытания броневиков

В Кременчуге на единственном в Украине испытательно-демонстрационном полигоне "АвтоКрАЗ" прошли официальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники.

Как отметили организатор, которым выступил Генеральный штаб ВСУ, мероприятие провозится для определения образцов техники, которую впоследствии будут закупать для нужд украинской армии. Об этом сообщает официальный сайт компании "АвтоКрАЗ".

К участию были приглашены все украинские производители военной техники. В то же время фактически образцы своей продукции предоставили только три предприятия.

В Украине провели масштабные испытания броневиков autokraz.com.ua

Так, объектами демонстрационного показа в первый день испытаний стали специализированный бронированный автомобиль "Варта" от ООО "Украинская бронетехника", боевая бронированная машина "Дозор-Б" от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова и модернизированный украино-польский бронеавтомобиль Oncilla от ООО "Научно-производственная компания "ВК Система".

В Кременчуге прошел демонстрационный показ автотехники для ВСУ autokraz.com.ua

На начальном этапе в частности состоялась демонстрация отдельных технических характеристик образцов, все авто прошли контрольное взвешивание, с результатами которого были дозагруженные до заявленной производителями полной массы.

В Кременчуге прошел демонстрационный показ автотехники для ВСУ autokraz.com.ua

Отмечается, что во время испытаний демонстрационным образцам нужно было преодолеть ряд препятствий.

Как отметил директор компании "Украинский бронетехника" Александр Кузьма, лучше всех показала себя техника "Дозора", которая преодолела все препятствия без замечаний и в очередной раз доказала заявленные показатели проходимости и тактико-технические характеристики.

В Кременчуге прошел демонстрационный показ автотехники для ВСУ autokraz.com.ua

В Кременчуге прошел демонстрационный показ автотехники для ВСУ autokraz.com.ua

"Было бы очень интересно наблюдать за соревнованиями большего количества образцов, и поэтому очень жаль, что другие компании-производители отказались от участия в демонстрационном показе. Таким шагом они фактически подтвердили свою несостоятельность конкурировать на равных", – признался он.

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