"Буду зависеть от семьи!" Филарет разоткровенничался о личном

Почетный патриарх Филарет избрал монашеский образ жизни еще в 1949 году, когда окончил первый курс академии.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", объяснив это Божьим посланием.

"Размышлял, какой путь мне избрать — монашеский или семейный. Тогда арестовывали наших профессоров и студентов. Я помнил и 1930-е годы. И размышлял так: если буду иметь семью, то не буду свободным, буду зависеть от семьи. А время тяжелое. А если изберу монашество, то буду свободным. Поэтому я избрал монашеский образ жизни", — отметил патриарх.

Патриарх Филарет

"И только решил так, как через 15 минут приходит послушник от наместника Троице-Сергиевой лавры и предлагает мне поступить в монастырь. И я в этом увидел руку Божью", — добавил Филарет.

По его словам, Богу угодно было, чтобы он этим путем шел. "Я в монашестве 69 лет, и у меня никогда не возникало мысли, что я избрал неправильный путь. Поэтому все эти рассуждения о детях и жене — выдумки", — заключил патриарх.

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