"Буду зависеть от семьи!" Филарет разоткровенничался о личном

Почетный патриарх Филарет избрал монашеский образ жизни еще в 1949 году, когда окончил первый курс академии.
Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", объяснив это Божьим посланием.
"Размышлял, какой путь мне избрать — монашеский или семейный. Тогда арестовывали наших профессоров и студентов. Я помнил и 1930-е годы. И размышлял так: если буду иметь семью, то не буду свободным, буду зависеть от семьи. А время тяжелое. А если изберу монашество, то буду свободным. Поэтому я избрал монашеский образ жизни", — отметил патриарх.
Патриарх Филарет
"И только решил так, как через 15 минут приходит послушник от наместника Троице-Сергиевой лавры и предлагает мне поступить в монастырь. И я в этом увидел руку Божью", — добавил Филарет.
По его словам, Богу угодно было, чтобы он этим путем шел. "Я в монашестве 69 лет, и у меня никогда не возникало мысли, что я избрал неправильный путь. Поэтому все эти рассуждения о детях и жене — выдумки", — заключил патриарх.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
Из-за этого ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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