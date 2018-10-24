''Буду воровать и ничего не будет'': в Киеве ромы устроили скандал и попали на видео

В Киеве представители ромского национального меньшинства попались на краже, после чего начали заявлять, что "им за это ничего не будет".

Об инциденте сообщила украинская журналистка, сотрудница OBOZREVATEL Лилия Рагуцкая. Она также рассказала, что одна из женщин при этом едва не выхватила с ее рук мобильный телефон.

"Да не фоткай! Я тебя убью! Убью тебя!" - визжала мне сегодня эта милая девушка цыганской национальности, пытаясь вырвать из рук телефон. Другая ее приятельница тем временем уверенно рассказывала: "Буду воровать и ничего мне за это не будет", - написала журналистка.

Скрин видео

"И таки не будет, учитывая, что за пару часов до этого этим же красавиц активисты доставили в райотдел, потому что они людей грабили среди белого дня", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева пара неизвестных "обчистила" кинотеатр "Лейпциг", попавшись на камеры видеонаблюдения.