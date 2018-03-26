"Буду крошить": военный отреагировал на "переворот" в Украине

В случае военного переворота в Украине большая часть ее территорий разойдется по соседним государствам.

"Идиотские заявления, не буду на личности переходить, не комментирую. Какое бы у нас не было плохое правительство или президент, если будет военный переворот, то эта страна закончится. 100 км от Киева на север, на юг и на запад – это будет Украина, а все остальное разойдется по соседним державам", – заявил в комментарии "Обозревателю" командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

Комбат отмечает, что смена власти должна быть только через легитимные выборы и никак иначе.

"Будет военный переворот в Киеве – я возьму оружие и буду крошить их так же, как я крошил этих чертей на востоке", – заявил Войцеховский.

Как ранее сообщал "Обозреватель", народный депутат Надежда Савченко, которую арестовали за подготовку госпереворота и покушения на высшее руководство страны, по собственной воле не отдаст свой депутатский мандат.