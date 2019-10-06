"Буду есть только сметану": нардеп пожаловался на цены в столовой Рады

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский пожаловался на цены в столовой Верховной Рады.

На свою страницу в Facebook он выложил пост, в котором продемонстрировал, что за голубцы у него взяли 170 гривен.

В комментариях он добавил, что в следующий раз будет брать в этой столовой только сметану.

facebook.com/marikovski

Однако один из подписчиков Мариковского опроверг эту информацию, выложив прайс с совсем другой ценой на голубцы – 85 гривен.

facebook.com/marikovski

Также пользователи сети начали шутить, что даже в ресторанах цены дешевле, а другие же подчеркнули, что цены в столовой Рады соответствуют зарплатам нардепов.

facebook.com/marikovski

facebook.com/marikovski

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замужнюю "слугу народа" застукали в Раде в пикантной ситуации. На кадре кажется, что коллега женщины держит свою руку на ее ягодицах.

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