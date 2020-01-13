"Будто открылась врата ада!" Мужественная история офицера ВСУ поразила украинцев

Командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов поразил украинцев рассказом о героизме и мужестве украинских военных во время жестоких боев на Донбассе.

Отмечается, в кровавом 2014 году он вместе со своими собратьями-десантниками неоднократно принимал участие в сложных и опасных операциях за Саур-Могилу. Его историю опубликовали на странице командования ДШВ ВСУ в Facebook.

"Рискованных встреч с боевиками на войне просто не избежать. Особенно разведчикам, которые действуют в вражеским тылам. В таких случаях главное – не запаниковать, выдержать психологическую нагрузку. Ведь немало задач выполняются не только с оружием. Это неписаное правило командир Эмиль Ишкулов усвоил еще в начале войны с российским агрессором", – говорится в сообщении.

Эмиль Ишкулов Facebook/командование ДШВ ВСУ

В частности, в начале августа 2014-го тогда еще старший лейтенант Эмиль Ишкулов вместе с бригадными собратьями, военнослужащими 51-й и 72-й отдельных мехбригад, а также бойцами добровольческих отрядов получили задание в очередной раз идти на штурм. И самый тяжелый бой завязался именно у верхушки Саур-Могилы, которую украинским защитникам удалось отвоевать у врага.

"Ход событий напоминал голливудский блокбастер. Украинский спецназ должен был подняться к вершине кургана. Поняв намерения наших воинов, враг пришел в бешенство. Ни на миг не утихали минометные обстрелы, местность вокруг затянул едкий дым... Всем казалось, что здесь открылась врата ада. Украинские подразделения несли потери, но об отступлении нечего было и думать... Ведь мы должны были защищать свой народ!" – вспоминает офицер.

Вскоре молодому офицеру поручили командовать подразделением разведчиков. Его подчиненные – все, как один, были хорошо подготовленными, а главное – решительно настроенными бойцами, готовыми ради победы на любые рискованные действия. Однако даже таким сильным духом мужчинам было нелегко видеть, как террористы, заняв очень выгодную позицию, наносили значительный урон подразделениям ВСУ и мирному населению.

"Мы не могли безучастно наблюдать за этим. После каждого такого обстрела начинали дрожать руки, сердце как будто останавливалось. У меня до сих пор перед глазами разбитые дома, заплаканные глаза маленьких детишек..." – признается офицер.

Эмиль Ишкулов Facebook/командование ДШВ ВСУ

Именно поэтому, изменив военную форму на полугражданскую потрепанную одежду, он взялся за командование спецоперацией и вместе с подчиненными пошел к врагу, что бил из глубокого тыла незаконных бандформирований.

По его словам, во время встречи с "сепарами" тишину первым нарушил именно он и на "чистом русском языке, без всякого суржика, рассказал их "легенду".

"Казалось бы, идентифицировав друг друга, мы должны были разойтись в разные стороны. Но я решил рискнуть. Будто с собственного любопытства спросил, не знают ли они, где расположен минометный расчет, что так сильно нанес жару "укропам"? И был немало удивлен, когда сразу получил ответ с точными координатами вражеских минометчиков... На том и разошлись", – добавил офицер ВСУ.

Так, благодаря добытым данным разведывательная группа под руководством Ишкулова уничтожила огневую позицию врага, спасая этим не одну жизнь боевых побратимов и мирных жителей Донбасса.

За решительные действия и мудрое руководство при проведении тогда еще антитеррористической операции майор Эмиль Ишкулов награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудным знаком "За воинскую доблесть", медалями "Защитник Отечества" и "За военную службу Украине", орденом "Народный Герой Украины", а также 24 августа 2019 получил орден "За мужество" III степени.

Коментарии украинцев Facebook/командование ДШВ ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвало фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

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