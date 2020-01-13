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13 января • обновлено в 13:30
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"Будто открылась врата ада!" Мужественная история офицера ВСУ поразила украинцев

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Командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов поразил украинцев рассказом о героизме и мужестве украинских военных во время жестоких боев на Донбассе.

Отмечается, в кровавом 2014 году он вместе со своими собратьями-десантниками неоднократно принимал участие в сложных и опасных операциях за Саур-Могилу. Его историю опубликовали на странице командования ДШВ ВСУ в Facebook.

"Рискованных встреч с боевиками на войне просто не избежать. Особенно разведчикам, которые действуют в вражеским тылам. В таких случаях главное – не запаниковать, выдержать психологическую нагрузку. Ведь немало задач выполняются не только с оружием. Это неписаное правило командир Эмиль Ишкулов усвоил еще в начале войны с российским агрессором", – говорится в сообщении.

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Эмиль Ишкулов

Эмиль Ишкулов

Facebook/командование ДШВ ВСУ

В частности, в начале августа 2014-го тогда еще старший лейтенант Эмиль Ишкулов вместе с бригадными собратьями, военнослужащими 51-й и 72-й отдельных мехбригад, а также бойцами добровольческих отрядов получили задание в очередной раз идти на штурм. И самый тяжелый бой завязался именно у верхушки Саур-Могилы, которую украинским защитникам удалось отвоевать у врага.

"Ход событий напоминал голливудский блокбастер. Украинский спецназ должен был подняться к вершине кургана. Поняв намерения наших воинов, враг пришел в бешенство. Ни на миг не утихали минометные обстрелы, местность вокруг затянул едкий дым... Всем казалось, что здесь открылась врата ада. Украинские подразделения несли потери, но об отступлении нечего было и думать... Ведь мы должны были защищать свой народ!" – вспоминает офицер.

Вскоре молодому офицеру поручили командовать подразделением разведчиков. Его подчиненные – все, как один, были хорошо подготовленными, а главное – решительно настроенными бойцами, готовыми ради победы на любые рискованные действия. Однако даже таким сильным духом мужчинам было нелегко видеть, как террористы, заняв очень выгодную позицию, наносили значительный урон подразделениям ВСУ и мирному населению.

"Мы не могли безучастно наблюдать за этим. После каждого такого обстрела начинали дрожать руки, сердце как будто останавливалось. У меня до сих пор перед глазами разбитые дома, заплаканные глаза маленьких детишек..." – признается офицер.

Эмиль Ишкулов

Эмиль Ишкулов

Facebook/командование ДШВ ВСУ

Именно поэтому, изменив военную форму на полугражданскую потрепанную одежду, он взялся за командование спецоперацией и вместе с подчиненными пошел к врагу, что бил из глубокого тыла незаконных бандформирований.

По его словам, во время встречи с "сепарами" тишину первым нарушил именно он и на "чистом русском языке, без всякого суржика, рассказал их "легенду".

"Казалось бы, идентифицировав друг друга, мы должны были разойтись в разные стороны. Но я решил рискнуть. Будто с собственного любопытства спросил, не знают ли они, где расположен минометный расчет, что так сильно нанес жару "укропам"? И был немало удивлен, когда сразу получил ответ с точными координатами вражеских минометчиков... На том и разошлись", – добавил офицер ВСУ.

Так, благодаря добытым данным разведывательная группа под руководством Ишкулова уничтожила огневую позицию врага, спасая этим не одну жизнь боевых побратимов и мирных жителей Донбасса.

За решительные действия и мудрое руководство при проведении тогда еще антитеррористической операции майор Эмиль Ишкулов награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудным знаком "За воинскую доблесть", медалями "Защитник Отечества" и "За военную службу Украине", орденом "Народный Герой Украины", а также 24 августа 2019 получил орден "За мужество" III степени.

Коментарии украинцев

Коментарии украинцев

Facebook/командование ДШВ ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвало фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины боец АТО
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фил филька
фил филька
защищал мирных жителей донбасса? ну дык приезжай на донбасс и спроси местных - благодарны ли они ему и остальным всушникам. прям выйди на площать в донецке/луганске и скажи я всушник отблагодарите меня! шо, ссыкотно? вот и нехрен пургу нести. ты еще скажи что детей сепаратистов защищал от самих сепаратистов, чучело
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
С каждым годом всё больше забываются обосраные до краёв шаровары киборгов, а неуёмная фантазия вислоухих рождает тысячи новых героических подвигов
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Ку Алексей
Ку Алексей
зовите кота с лампой!
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