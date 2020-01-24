"Будто бомбу взорвали!" На Закарпатье произошло землетрясение

Поздно вечером 23 января на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 ощутили жители Виноградова.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 километров.

Местные жители не на шутку перепугались подземных толчков. По словам очевидцев, они были довольно сильными и даже смахивали на взрыв.

"В Подвиноградове тоже затрясло. Такое ощущение, что кто-то бомбу во двор бросил", – комментируют у сети.

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

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