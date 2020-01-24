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24 января • обновлено в 09:35
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"Будто бомбу взорвали!" На Закарпатье произошло землетрясение

3.4т
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Поздно вечером 23 января на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 ощутили жители Виноградова.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 километров.

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Местные жители не на шутку перепугались подземных толчков. По словам очевидцев, они были довольно сильными и даже смахивали на взрыв.

"В Подвиноградове тоже затрясло. Такое ощущение, что кто-то бомбу во двор бросил", – комментируют у сети.

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в ночь на 4 декабря произошло землетрясение магнитудой 2 бала по шкале Рихтера.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну что закарпатцы, у вас хорошая возможность представить как было бы если люди с востока приедут к вам воевать. вы же не знаете каково это когда издалека к тебе приезжают бомбить твой дом. а на востоке знают
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