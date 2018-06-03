Будьте осторожны! В Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 3 июня, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как предупреждает пресс-служба ГСЧС, ожидаются грозы, местами шквалы.

"По данным Укргидрометцентра, днем 3 июня в центральных и большинстве северных областей Украины, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях возможны грозы, местами шквалы до 15-20 м/с", - написано в сообщении.

Отметим, накануне OBOZREVATEL сообщал о резком изменении погоды в Украине, рассказав прогноз по городам.

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