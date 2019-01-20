Чтобы ни происходило в нашей жизни, нужно всегда оставаться спокойным. Всякая неудача - это всего лишь временная ситуация. Проявляя негативные качества, мы только делаем хуже себе и окружающим. Необходимо учиться держать себя в руках и уметь оставаться милосердным при любых обстоятельствах.

Делая добро, мы делаем этот мир лучше и добрее. Не зря говорят - начинайте с себя. Нужно творить добро и тем самым показывать пример окружающим. Необходимо помнить, что все наши действия должны быть направлены на созидание чего-то хорошего и светлого. И никогда не нужно ждать добра в ответ.

Важно научиться получать удовольствие от того, что мы приносим в этот мир. Радоваться тому, что мы поднимаем кому-то настроение, оказываем добрую услугу или просто остаемся милосердными. Будьте добрее, ведь это возможно всегда.

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