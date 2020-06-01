Если смотреть роспропаганду, то некие "ополченцы", вчерашние "шахтеры" и т д, являются чуть ли не рыцарями и воюют за все хорошее да против усего плохого. Правда, по факту они являются коллаборантами и предателями, обожающими кошмарить мирняк по пьяне и с оружием в руках. Но об этом не принято говорить, за это не платит рф.

Итак, дано : оккупированный рф поселок Фрунзе, который находится недалеко от Кировска. В Фрунзе каждая ночь - это отдельный боевик и блокбастер, то загорится что-то, то взорвется. Самое обидное то, что ни биндер, ни солдат НАТО поблизости нету в принципе, поэтому виноватыми в случившемся очередном ужасе или треше могут быть только "зощитнеги" и никто другой.

Но перейдем к сути. Позавчера в Фрунзе опять было жарко и нескучно: Хунта высадила десант с житомирского звездолета и почалося такоооое... Ой, это не Хунта была, это местное дебилье.

Короче, в Фрунзе,в районе 8 вечера на улице было мягко: мат стоял такой, что любой космонавт легко бы приземлился без синяков, даже если б выпрыгнул за 300 метров до Луны и полетел кубарем вниз. Матерились, правда, не солдаты Вермахта, а самые настоящие, местные зощытнеги.

Но то я немного наперед забежал. Дело было так : один из жителей, услышав мат-перемат, позвонил полицаям дыныры. Ибо идти посмотреть или элементарно спросить шо случилось было ссыкотно - мало ли сколько выпило очередное чудо в камуфляже и чем оно вооружено. Кстати, о макаках. Через минут надцать после звонка полицаям дыныры из одного из домов вышли всадники ватокалипсиса - 4 макаки, которых боятся и Америка, и Хунта, и геи.

Коллаборанты, судя по тому как и шатало в стороны, воевали с водкой и пабидили ее. Ну или это Хунта активировала гравитационное оружие в Бердичеве, чтобы опозорить коллаборантов в глазах мирного населения. Одним словом, макаки, шатаясь и матерясь, вышли из дому и потопали по своим асвабадитильским делам в количестве 4-х будущих трупов.

И тут начался блокбастер. Буквально через 5 минут после того, как коллаборанты свалили, приехали полицаи. Полицаи потопали по адресу, на который указали им в качестве вызова. А потом приехала и скорая, и начали выть сирены, и начали к дому, где был слышен мат-перемат, подъезжать и вооруженные макаки, и полицаи.

А почему? Потому, что, как выяснилось, те 4 абизяны, которые совсем недавно покинули дом с матами, немного асвабадили цивильного и от денег, и от прочих ценностей [ну,шоб НАТО не досталось, вы поняли]. И эти же 4 макаки были опознаны потерпевшим : местными полицаями был составлен протокол со всеми вытекающими для коллаборантов.

Именно поэтому приехали и типа военные - шоб дело о грабеже не пошло дальше, ато мало ли [группа лиц с предварительным сговором как никак]. Кстати, о сговоре : как выяснилось, макаки реально знали к кому шли за добровольным взносом в фонд космонавтики недоросии и честно не хотели никого бить. Только потерпевший об этом не знал и неожиданно не захотел он спонсировать строительство подводной лодки Кальмиус со своего кармана.

А зря не захотел - макаки ведь честно пытались без пыток денег забрать. В итоге, после неких па со стороны коллаборантов, потерпевший добровольно внес в фонд недоросии несколько зубов и получил по голове несколько раз приклАдом. А потом, когда он уже был вне сознания от "просьбы" макак поделиться деньгами, не поверите - он же мысленно отдал приказ коллаборантам забрать все то, что им понравилось для своих нужд [особенно деньги], а макаки это радио послание взяли и считали.

Примерно так объясняли полицаям то, что на самом деле произошло с потерпевшим, начальники тех 4 алкашей, которые свалили до приезда полицаев. Ну, а потерпевший ... А шо потерпевший ? Потерпевший лишился денег и зубов, а взамен получил лишь разбитую голову.

Чем закончилась история? Тем, чем обычно - того, кому разбили голову приклАдом и у кого украли деньги местное дебилье, посредством приведения оружия в боевое положение и немножко поцелившись в гражданского, "попросили" написать бумагу о том, что травму он получил в результате разрыва мины, которую метнула Хунта. Деньги никто никому не вернул [хорошо что потерпевшего не прикопали по тихому]. Конец.

Мораль. Такой русский мир без прикрас. Завидуйте молча.