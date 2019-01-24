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''Будете в Гааге с Путиным!'' Украинец дал отпор пропагандистам Кремля в ПАСЕ

10.8тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор кремлевским пропагандистам в ПАСЕ, которые задавали ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках.

Его перепалку со скандальной ведущей Ольгой Скабеевой показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Вы чуть-чуть ошиблись местом, вы не туда приехали. Ехать надо было в Гаагу, потому что там скоро будут судить вашего Путина, в Гаагском трибунале. Не только его, но и многих других. Поэтому вам уже нужно изучать Гаагу, ее местоположение и как там все происходит", — ответил Гончаренко на наглые выпады россиянки.

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

Она, в свою очередь, обвинила его во лжи в Facebook, и заявила, что в ПАСЕ все якобы отказались признавать украинских моряков, захваченных Россией, военнопленными. Однако парламентарий снова ярко поставил Скабееву на место.

"Видимо, не знаете английский язык. Есть такой политический комитет ПАСЕ. Он поддержал правку со стороны украинской делегации, в которой говорится о том ,что вы должны немедленно отпустить наших 24 моряков. Мы защищаемся от вас, мы выиграем у вас и обязательно вернем свою территорию. А вы будете в Гааге. Ну, не вы лично, хотя может и вы. Какое у вас специальное звание? Майор есть?" — подколол Гончаренко пропагандистку.

Кроме того, после окончания заседания нардеп еще раз подошел к Скабеевой и вручил ей рулон туалетной бумаги со словами: "У меня вам сувенир из Украины". После этого второй ведущий программы Евгений Попов поспешил срочно окончить эфир.

Гончаренко вручил Скабеевой туалетную бумагу

Гончаренко вручил Скабеевой туалетную бумагу

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Гончаренко ярко поставил на место российских пропагандистов в Страсбурге, одев перед общением с ними резиновые перчатки. Так он отреагировал на обсуждение перспектив возобновления членства России в ПАСЕ, которого ее лишили после аннексии Крыма.

Тогда же украинская делегация вывела рупоров Кремля массовым исполнением гимна Украины перед российскими телекамерами.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Слушайте, этот губошлеп точно уборщицей туалетов подрабатывает. В прошлый раз ходил в специфических зеленых резиновых перчатках, в этот раз начал всем предлагать туалетную бумагу, которую он должен быть разнести по кабинкам WC. Мелкий воришка.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Фоменков Владимир, «Просто радуется сердце». Депутаты разрешили россиянам ... https://www.novayagazeta.ru/.../140698-prosto-raduetsya-serdtse-deputaty-razreshili-r... 3 апр. 2018 г. - Депутаты разрешили россиянам бесплатно собирать валежник ... и лежащий на земле хворост платными лесными ресурсами и не ... Россиянам с 2019 года разрешат собирать валежник - РИА Новости https://ria.ru/20180403/1517814939.html 3 апр. 2018 г. - Поправки позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их ... бояре разрешили хворост собирать народу.
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Banderov Stepan
Banderov Stepan
ПТН ПНХ - га-га-га
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
СЛАВНОЙ БОЧОК заговорил! =)))))) Класно об скабееву ноги вытерла Украинская журналистка =)))
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Pruglo Sergey, http://www.ugoria.tv/news/video/32214/
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