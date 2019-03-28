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Будет жарко! Синоптики сообщили о погоде в день выборов в Украине

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На выходные 30-31 марта в Украине по прогнозам синоптиков ожидается теплая весенняя погода.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, солнце прогреет воздух до +17 градусов. При этом ночью средняя температура не опустится ниже +2... +3 градусов.

Так, перед выборами в "день тишины", 30 марта, в Украине средняя температура застынет на отметке +12... +14 градусов. Немного прохладнее будет только в восточных областях +9... +11.

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Ночью температура опустится до +2... +5, и лишь на востоке страны возможны заморозки до -1 градуса.

В Киеве 30 марта буде также ясно и солнечно. Температура днем +12... +14, ночью +2... +4.

Погода на 30 марта

Погода на 30 марта

Укргидрометцентр

31 марта, в день выборов президента Украины, погода станет еще лучше. Воздух прогреется на пару градусов и жарче всего будет в западных регионах: +15... +17 днем и ночью +3... +5.

В остальных частях страны установится средняя температура +11... +15, ночью до +2... +5. При этом даже на востоке Украины температура ночью не опустится ниже нуля: +1.... +3.

В столице 31 марта будет также тепло: днем +14... +16, ночью +2... +4.

Погода на 31 марта

Погода на 31 марта

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики пообещали улучшение погоды в Украине.

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Место
Украина
Теги
Укргидрометцентрпогода
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