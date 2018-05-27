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Будет жарко: прогноз погоды на последние дни мая

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Последняя неделя мая ознаменуется в Украине преимущественно жаркой погодой, при этом в последний день весны часть страны накроют грозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"С понедельника в Украине температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно +23… +29 градусов", - пишет синоптик.

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По ее словам, существенных дождей ожидать не стоит. Только 31 мая вероятность дождей с грозами увеличится на Западе, Севере и в центральных областях Украины.

В Киеве синоптик также прогнозирует значительное потепление.

"В столице одежда на киевлянах светлеет, становится тоньше - постепенно в ближайшие дни до +28 градусов. Дожди в столице возможны 31 мая", - сообщает Диденко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

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Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода во ЛьвовеПогода в ЗапорожьеПогода в ХарьковеПогода в ДонецкеПогода в КарпатахПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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