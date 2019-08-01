"Будет второй Чернобыль": Киевщине предрекли катастрофу

В Белой Церкви Киевской области жители забили тревогу, из-за того, что разработка месторождения циркон-рутил-ильменитовых руд возле реки Рось может превратить территорию ближних сел во второй Чернобыль.

Вопрос подняли на совещании, которое прошло в городе 29 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, речь идет о Тарасовском карьере, на котором пытаются запретить открытым способом добывать циркон-рутил-ильменитовые руды и титан.

Иллюстрация Скриншот из видео

"Если разрешить этот карьер, населенным пунктам нужно перестать пить и просто потерять реку. Это грозит экологической катастрофой всему бассейну реки Рось", – отметили представители общественности.

"Мы потеряем огромную территорию. Это десятки километров родючих земель", – заявил на совещании заместитель главы Володарской районной рады Виктор Мисник.

Примечательно, что на сайте президента Украины уже зарегистрировали соответствующую петицию о запрете дальнейшей разработки карьера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в приток реки Рось рухнул грузовик с химикатами, что привело к отключению водоснабжения в Белой Церкви.

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