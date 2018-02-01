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"Будет вторая КНДР": крымчан напугало заявление путинских социологов

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Жители аннексированного Россией украинского полуострова Крым высказали недоумение в связи с результатами опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения о создании независимого сегмента интернета с участием РФ.

Результаты ВЦИОМ приводит ТАСС.

"Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. - Ред.) нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%)", - говорится в социологов.

Кроме того, за создание интернета в границах нескольких государств высказались 13% россиян. Около четверти опрошенных (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах страны.

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Реакцию крымчан привели в микроблоге "Крымский бандеровец" в Twitter, где опубликовали скриншоты комментариев к новости ВЦИОМ в паблике "Подслушано Ялта".

"Идиоты. Придурошные. Скоро у нас вторая Корея будет. Надо начинать с молодежи вести опросы,а не со старой ветоши, которой только Путина по телевизору подавай. Изоляция, тот самый железный занавес, только с нюансами. Не будет у нас ничего хорошего, кто имеет возможность, уезжайте. Будет как раньше при СССР", - заявили жители аннексированного полуострова.

@CrimeaUA1

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
Объект
Новости Крыма
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