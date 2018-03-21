Будет солнечно и холодно: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В четверг, 22 марта, в Украине ожидается солнечная погода, хотя температура воздуха по-прежнему не будет подниматься.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей прояснения позволят ночью прорваться морозу до -7… -12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на Западе до 0… +2, а на юге до +1… + 5 градусов", - пишет она.

Также, по словам синоптика, в южных и восточных областях ночью ожидаются в виде снега.

"В Киеве завтра - без осадков, днем ​​с солнышком. Ближайшей ночью еще холодяка, до -8… -9 градусов. Днем 0... -2 градуса", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик анонсировала ощутимое потепление в Украине.