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Будет солнечно и холодно: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

3.7тЧитать новость на украинском

В четверг, 22 марта, в Украине ожидается солнечная погода, хотя температура воздуха по-прежнему не будет подниматься.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей прояснения позволят ночью прорваться морозу до -7… -12 градусов, но немного прогреют день, до 0-4 мороза, на Западе до 0… +2, а на юге до +1… + 5 градусов", - пишет она.

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Также, по словам синоптика, в южных и восточных областях ночью ожидаются в виде снега.

"В Киеве завтра - без осадков, днем ​​с солнышком. Ближайшей ночью еще холодяка, до -8… -9 градусов. Днем 0... -2 градуса", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик анонсировала ощутимое потепление в Украине.

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Темы
Погода в ДонецкеПогода в ЗапорожьеПогода в КарпатахПогода в КиевеПогода в ОдессеПогода в ХарьковеПогода во ЛьвовеПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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