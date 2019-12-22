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22 декабря • обновлено в 03:32
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"Будет сниться в кошмарах!" Ужасающий снимок мопса взбудоражил сеть

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В США рентгеновский снимок мопса взбудоражил местные соцсети и стал в них вирусным, напугав многих пользователей.

Им в своих Instagtam и Twitter поделился известный телеведущий Энди Ричтер. При этом подчеркнул, что питомец принадлежит его приятелю.

"Мопс моего друга пошел к ветеринару", – подписал он фото.

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Рентгеновский снимок мопса напугал пользователей соцсетей

Рентгеновский снимок мопса напугал пользователей соцсетей

В комментариях юзеры признались, что изображение вызвало у них противоречивые чувства.

"Одновременно и ужасно, и смешно", "Это уморительно, отвратительно, мило и ужасно", – писали одни.

Юзеры ужаснулись от увиденного

Юзеры ужаснулись от увиденного

twitter.com/AndyRichter

Другие соглашались с этим и добавляли, что не смогут заснуть после увиденного: "У меня от этого будут кошмары!". Еще некоторые с пользователей побеспокоились, все ли с мопсом нормально.

Со своей стороны Ричтер заверил всех, что со здоровьем у четверолапого все в порядке, а такде опубликовал фотографию пса в повседневной жизни.

Мопс в повседневной жизни

Мопс в повседневной жизни

twitter.com/AndyRichter

My friend’s pug went to the vet

Публикация от Andy Richter (@richtercommaandy)

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Автор
Дина Баронова
Место
США
Теги
фотографии соцсети
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