"Будет сниться в кошмарах!" Ужасающий снимок мопса взбудоражил сеть

В США рентгеновский снимок мопса взбудоражил местные соцсети и стал в них вирусным, напугав многих пользователей.
Им в своих Instagtam и Twitter поделился известный телеведущий Энди Ричтер. При этом подчеркнул, что питомец принадлежит его приятелю.
"Мопс моего друга пошел к ветеринару", – подписал он фото.
Рентгеновский снимок мопса напугал пользователей соцсетей
В комментариях юзеры признались, что изображение вызвало у них противоречивые чувства.
"Одновременно и ужасно, и смешно", "Это уморительно, отвратительно, мило и ужасно", – писали одни.
Юзеры ужаснулись от увиденного
twitter.com/AndyRichter
Другие соглашались с этим и добавляли, что не смогут заснуть после увиденного: "У меня от этого будут кошмары!". Еще некоторые с пользователей побеспокоились, все ли с мопсом нормально.
Со своей стороны Ричтер заверил всех, что со здоровьем у четверолапого все в порядке, а такде опубликовал фотографию пса в повседневной жизни.
Мопс в повседневной жизни
twitter.com/AndyRichter
I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp— Andy Richter (@AndyRichter) 18 декабря 2019 г.
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