"Рога Гундяева" назвали препоной автокефалии Украины

В вопросе предоставления автокефалии православной церкви в Украине Русская православная церковь "будет противостоять всеми силами".

"Это будет серьезная битва за позицию в том числе Константинопольского патриархата", - сказал "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

(Новость дополнена аудиофайлом комментария Игоря Яковенко. Скрольте, чтобы прослушать его)

По его словам, позицию РПЦ легко спрогнозировать: "Господин Гундяев всеми четырьмя лапами будет упираться или что у него там – копыта, хвост, рога".

Отвечая на вопрос "Обозревателя", может ли РПЦ воспользоваться случаем реабилитироваться перед Украиной за то, что поддерживала агрессию Кремля, за то, что ряд ее священнослужителей в Украине перешли на сторону "ДНР" и "ЛНР", журналист заверил: "Вы исходите из своей логики. Господин Гундяев, конечно, далеко не дурак, и, скорее всего, в его голове эта схема вполне может присутствовать. Но я думаю, что он не может рассматривать такой вариант и не будет".

Как пояснил Яковенко, глава РПЦ "находится не в безвоздушном пространстве". "В его голове и в головах людей, которые находятся вокруг него, совершенно другая картина. Там нет никакой вины РПЦ перед Украиной, там все так, как в программах Соловьева и Киселева: Украину захватили фашисты и бандеровцы, а ополченцы, благословляемые РПЦ, ее освобождают".

Как убежден журналист, как только патриарх Кирилл благословит автокефалию украинской церкви, "судьба его будет очень быстро решена".

В этом контексте он добавил: "Не надо забывать, что "папой" РПЦ является Сталин. Эта вещь скроена по хорошим кремлевским и лубянским лекалам. Кое-что изменилось, но не кардинально. Эта структура выстроена добротно. И она не поменяется никогда, она не трансформируема".

По оценкам журналиста, решение вопроса о независимости украинского православия будет сопровождаться "противостоянием, возмущенными криками и разговорами о религиозной войне".

"РПЦ будет очень серьезно противостоять этому всеми силами. Поскольку она имеет влияние на некоторые другие церкви, я думаю, это будет серьезная битва за позицию, в том числе Константинопольского патриархата", - предупредил он.

Как писал "Обозреватель", историк церкви Арсен Зинченко заявил: рассмотрение вопроса о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине Священным Синодом Вселенского Патриархата происходит в обстоятельствах, выгодных для Украины.