"Будет сдавать интересы": Зверобой объяснила угрозы Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский после избрания на должность "переплюнул самые худшие ожидания" ветеранов войны на Донбассе.

Об этом заявила в эфире ObozTV участница АТО и волонтер Маруся Зверобой, комментируя видеоролик, в котором она утверждала, что Зеленского на Донбассе "кто-нибудь подорвет".

"Никто не задается вопросом, что было перед этим, почему такая реакция. Все ковыряют только реакцию, а это не совсем объективно", – отметила участница АТО.

По словам Зверобой, президентские выборы она провела на передовой, контракт с ВСУ у нее завершился в мае.

"Для нас результаты выборов – это был шок, честно говоря. Для нас – это для меня и моих побратимов, которые со мной с 2014 года уверенно шли к победе. Борьба была очень сложной, но мы шли до последнего – до дня выборов, когда неразумный народ в виде домохозяек и таксистов решил, что он может делегировать окончание войны шоумену, которому придется выгрызать окончание войны у чекиста в третьем колене. Мы были шокированы, что люди вообще в это поверили", – рассказала она.

Волонтер считает, что в поведении президента "очень много лжи, подтверждение которой мы можем видеть".

"Мир, о котором он говорит – он никогда не мог объяснить, каким он его видит и как его достигнет. А мы видели, как это будет. Приходит очевидно слабый человек, очевидно кем-то управляемый, и будут очевидно сдаваться наши интересы", – заявила она.

"Я не могла представить себе две вещи. Первая – что интересы страны будут сдаваться так быстро и в таких масштабах. Вторая – что кроме возвращения регионалов и персон с пророссийскими позициями во властные структуры, он начнет ставить "Квартал 95" в СНБО. Он переплюнул самые худшие ожидания", – отметила Зверобой.

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче интересов Украины и отметили, что он "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Вскоре из-за скандального заявления было открыто уголовное производство за "призывы к убийству человека и к свержению государственной власти".

Государственное бюро расследований предложило парламенту лишить Федину депутатского иммунитета для привлечения ее к ответственности.

Также детективы ГБР пришли к Марусе Зверобой с обыском.

Полное интервью смотрите 8 декабря в 13:00 на ObozTV.

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