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11 февраля • обновлено в 11:00
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Будет плохо два дня: Украину накроет магнитная буря

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В Украине в начале марта, после довольно длительного затишья солнечной активности, ожидается магнитная буря уровня G1.

Вспышка прогнозируется 4 марта. Магнитосфера останется возбуждена и 5 марта, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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В этот период может нездоровиться метеочувствительным людям: будет ощущаться слабость, недомогание и головные боли, раздражительность. Специалисты советуют во время магнитных бурь отказаться от употребления алкоголя, побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Будет плохо два дня: Украину накроет магнитная буря

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-невропатолог Юлия Ивченко рассказала, какие люди реагируют на магнитные бури.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
Тег
Магнитная буря
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
С кастрюлями если на голове, совсем плохо будет, металл же)
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Бублик HORT
Бублик HORT
Pyankovsky Alexey, а для тех кто в пилотке, совсем беда. Оставшиеся мозги совсем усохнут. :)
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