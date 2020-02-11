Будет плохо два дня: Украину накроет магнитная буря

В Украине в начале марта, после довольно длительного затишья солнечной активности, ожидается магнитная буря уровня G1.

Вспышка прогнозируется 4 марта. Магнитосфера останется возбуждена и 5 марта, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В этот период может нездоровиться метеочувствительным людям: будет ощущаться слабость, недомогание и головные боли, раздражительность. Специалисты советуют во время магнитных бурь отказаться от употребления алкоголя, побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-невропатолог Юлия Ивченко рассказала, какие люди реагируют на магнитные бури.

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