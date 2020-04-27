Будет плохо четыре дня: Украину накрыла магнитная буря

В понедельник, 27 апреля, ожидается самая затяжная, четырехдневная, магнитная буря в этом году, которая грозит ухудшением самочувствия для метеозависимых и пожилых людей.

Продлиться она до 30 апреля, при этом 28 и 29-го числа геомагнитный шторм немного затихнет. Как пишет "Сегодня", в эти дни могут проявляться проблемы со здоровьем.

Известно, что сильнее всего негативное влияние магнитных бурь чувствуют люди с психическими расстройствами, сердечно-сосудистыми патологиями, повышенным или пониженным давлением.

А среди главных симптомов, которые испытывают люди при геомагнитных штормах, отмечают головную боль, головокружение, скачки давления, тахикардию, боль в суставах. Также человек может чувствовать постоянную усталость, сонливость или же наоборот – страдать бессонницей.

Поэтому медики рекомендуют хорошо высыпаться и больше гулять на свежем воздухе. Еще специалисты советуют в эти дни сократить физические и эмоциональные нагрузки. Полезно также уменьшить потребление или отказаться от кофе, крепкого чая, энергетиков, сильных специй и алкоголя, делать упор на фрукты, но не переедать.

Помимо этого, полезнее будет не делать резких движений, особенно, когда поднимаетесь с постели – есть риск почувствовать головокружение или внезапную головную боль.

А тем, кто отправляется в дорогу, нужно быть особенно аккуратными за рулем, так как концентрация внимания при магнитных бурях может быть ухудшена.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в конце апреля на планете Земля ожидается несколько магнитных колебаний. Буря, которая накрыла в том числе и Украину 27 апреля, оценивается в 4 балла из 10.