Угроза третьего Майдана? Чем для Зеленского обернутся протесты в Украине

Уже два дня подряд, 1 и 2 октября, недовольные подписанием "формулы Штайнмайера" украинцы выходят на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости. К митингам в столице присоединились и другие города Украины.

Люди выходили с лозунгами "Нет капитуляции", "Нет формуле Штайнмайера", "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на кол!".

Смогут ли масштабные протесты по всей стране обрушить рейтинг Владимира Зеленского, и как дальше будут развиваться события – читайте в OBOZREVATEL .

Главное:

Два дня подряд украинцы протестовали против подписания так называемой "формулы Штайнмайера".

Активисты обвиняют Зеленского в сдаче национальных интересов и в капитуляции перед Россией.

Протесты по Украине могут незначительно повлиять на рейтинг президента. Пока уровень доверия слишком высокий.

Сейчас акции вряд ли достигнут больших масштабов, но вероятность организации третьего Майдана существует.

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Зеленский держится на доверии

Опрошенные OBOZREVATEL спикеры отмечают, что у украинского президента сохраняется максимально высокий рейтинг доверия, чем у всех его предшественников за всю историю независимой Украины.

На данный момент это позволяет Зеленскому принимать непопулярные решения. Украинский социолог, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что согласно последним опросам, действия Зеленского положительно воспринимают 75% украинцев, еще 15% – не одобряют политику украинского президента, еще 10% не уверены.

Владимир Зеленский

Но в любом случае, акции протеста играют не в пользу рейтинга президента.

"Это одна из вещей, которые могут повлиять на рейтинги, тем более, если будут какие-то проблемы или разгоны этих демонстраций. Но здесь все зависит от того, кому больше будут верить – тем, кто против формулы, или Зеленскому", – говорит Паниотто.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что значительных колебаний рейтинга главы Украины ожидать не стоит

"Сейчас эти протесты поддерживает часть людей, которая изначально не голосовала за Зеленского. А те, кто голосовал, они не будут поддерживать их, пока сами не разочаруются в своем выборе. Поэтому это не повлияет на рейтинги", – сказал он.

Немного не согласен с такой мыслью украинский политолог-международник Максим Яли, он подчеркнул, что на президентских выборах весной 2019 года за Зеленского голосовали не только сторонники "русского мира" на востоке страны, но и большое количество патриотов.

"У них уже очевидно будет разочарование, но, кардинально на уровень доверия это все же не повлияет", – отметил он.

Как известно, люди вышли на акции протеста с целю донести до украинского президента свое опасение относительно реализации "формулы Штайнмайера", которая была согласована участниками ТКГ в Минске. И по мнению экспертов, это может создать положительный эффект.

"Это может повлиять на позицию ОП во время следующей встречи в "нормандском формате". В отличие от Януковича образца 2013 года, там сидят не глупые люди, и они понимают, что такое информационные технологии, и какое влияние они имеют", – говорит Петренко.

"Эти протесты фактически рисуют следующую красную линию для ОП. А это очень важно, потому что именно наша власть больше заинтересована во встрече "нормандской четверки", а не Россия. И в Кремле это понимают, поэтому будут продолжать выставлять свои требования Украине, чтобы понять, где у нас начинаются эти красные линии. И эти протесты возможно не ограничат "формулу Штайнмайера", но ограничат следующие уступки, на которые может пойти ОП", – добавил он.

Яли тоже выразил надежду на то, что Зеленский услышит активную часть общества, и четко сформулирует те красные линии, о которых он сам говорил, и разъяснит обществу. А какие эти красные линии, украинцы ему уже подсказали.

Владимир Зеленский

"Если он умный политик, и у него не возникло головокружение от успехов, на что есть серьезные опасения, тогда он должен принять это во внимание и помнить об этих красных линиях на грядущих встречах в "нормандском формате", где возможно будут приниматься решения, которые будут иметь больший вес, чем письмо Кучмы к Сайдику", – сказал политолог-международник.

Впрочем, спикеры все же допускают развитие более масштабных протестов в зависимости от дальнейших решений украинского президента.

По мнению Паниотто, даже если рейтинг Зеленского удержится на 70 процентах, "остальных 30% будет вполне достаточно, чтобы организовать большие протесты в Киеве".

А вот Яли и вовсе предостерегает Зеленского от возможного третьего Майдана.

"Неспособность власти коммуницировать с обществом, разъяснить, что зрады не было – это их ключевая ошибка. Ведь по сути ничего страшного еще не подписали, а опубликованный у Кучмы текст с его подписью никакой юридической силы не имеет. И здесь они должны сделать выводы. Но если имплементируя в украинские законы эту "формулу" и прописывая особый статус будет обнаружена зрада, сдача национальных интересов, тогда есть реальные шансы, что протесты перерастут в Майдан-3", – заявил он.

"Нет формуле Штайнмайера"

Во вторник, 1 октября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали текст так называемой формулы Штайнмайера – план выполнения Минских соглашений, подписанных главами Украины, России, Франции и Германии в феврале 2015 года.

Официальный текст документа, который подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, опубликовала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

facebook.com/darka.olifer

Суть "формулы" заключается в том, что закон об особом статусе Донбасса применяется на временных условиях с момента проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ о признании результатов выборов.

Правда, до сих пор не решен вопрос об обеспечении безопасности во время проведения местных выборов на оккупированных территориях, а именно – вывод войск и установление контроля над украинско-российской границей властями Украины. Скорее всего этот вопрос будет обсуждаться на встрече в "нормандском формате", дата которой сейчас согласовывается всеми сторонами-участниками.

Во вторник вечером Зеленский на брифинге подтвердил, что Украина согласовала нашумевший план по Донбассу. Украинский президент заверил, что "никакой капитуляции не будет", и "никаких выборов под дулом пулеметов" тоже.

Но, несмотря на обещание Зеленского не сдавать страну, активисты сочли такой шаг началом капитуляции. Под ОП пришли представители "Нацкорпуса", "Нацдружин" и Всеукраинского объединения "Свобода".

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий перед собранием записал видеообращение из-за происходящего. "Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну". Зеленский предал 16 000 погибших на фронте украинцев. Мы, патриоты, ветераны объявляем бессрочную акцию", – заявил он.

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Юрий Сиротюк из "Свободы" и вовсе обрушился с громкими обвинениями, написав в Facebook:"Президент подтвердил подписание "формулы Штанмайера". Это факт государственной измены".

На Банковой собралось около ста человек, с собой активисты принесли баннеры с надписью "Нет капитуляции!" и фаеры.

Протесты на Банковой, 1 октября

Аналогичная акция происходила и на Майдане Независимости, среди протестующих были политики, чиновники, представители националистических организаций и простые украинцы. Всего на площадь вышли около 700 человек.

Протесты на Майдане, 1 октября

Протесты также прошли и в других городах Украины, среди них Харьков, Львов и Винница.

В своем видеообращении Белецкий анонсировал возможно создание "Штаба сопротивления капитуляции" и проведение бессрочной акции протеста. 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!"

Митинги анонсировали во множестве населенных пунктов.

Соцсети

На столичный Майдан активисты собрались около 19:00. Все они выступали против проведения выборов на Донбассе до полной деоккупации захваченных территорий, а также категорично против амнистии для боевиков.

Протесты на Майдане, 2 октября

Митинг в центре города собрал несколько тысяч митингующих, которые позже двинулись к Офису президента.

"Мы – не молчаливое стадо, которому можно навязать "русский мир" под соусом "нужно просто прекратить стрелять". Ми хотим мира вследствие победы, а не по сценарию Кремля. Мы помним миллионы людей, которых Россия заставила покинуть родной дом и переселиться. Нам больно от 10 тыс. гражданских, которых убила российская агрессия. Мы напоминаем, что более трех тысяч бойцов отдали свою жизнь за Украину, а не капитуляцию", – заявили организаторы акции.

Протесты в разных городах Украины, 2 октября

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