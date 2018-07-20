Будет лить дальше: синоптики дали "холодный" прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 20 июля, опять немного похолодает и будет дождливо.

Погоду по-прежнему будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью местами ожидаются небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 22-27°, в южной части 28-31° .

На западе дождь с грозой. Температура воздуха ночью +15…+18 градусов, днем +23…+26 градуса.

В Карпатах дождь и гроза. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере возможен грозовой дождь. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+27 градуса.

В центре ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +15…+18 градусов, днем +24…+26 градуса.

На востоке кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16…+19 градуса, днем +26…+28 градуса.

На юге дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18…+21 градуса, днем +27…+30 градусов.

В Крыму возможен грозовой дождь. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +27…+29 градуса.

В Киеве 20 июля ночью кое-где небольшой дождь, днем кратковременный дождь местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти на всей территории Украины 20 июля пройдут кратковременные грозовые дожди.