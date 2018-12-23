Будет ли снег? Синоптик дала прогноз погоды на Новый год

На новогодние праздники по всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, в ночь с 31-го декабря на 1 января температура будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов мороза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, объяснив, что к Украине приближается циклон атлантического происхождения.

По ее словам, в новогоднюю ночь осадки пройдут на западе и севере страны, а уже 1 января мокрый снег пройдет в центральных, восточных и южных областях Украины.

"Ночью 1 января в Украине ожидается 0... 6 градусов мороза, в Сумской и Харьковской до -8 градусов, на западе Украины около нуля", – пишет Диденко.

В Киеве синоптик предварительно прогнозирует до -3 градусов ночью, а днем 1 января до +2 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на начало следующей недели, с 24 декабря.