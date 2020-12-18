Будут ли снег и мороз на Новый год и Рождество в Украине: синоптик дал прогноз
Погода в Украине на Новый год и Рождество будет без морозов и осадков.
Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его расчетам, с 28 декабря в Украине начнется небольшая оттепель – температура будет +1...+2 градуса. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.
Но уже 1-2 января, по словам синоптика, ожидается легкий мороз до -3 градусов и снег или мокрый снег.
В Сочельник, 6 января, и в Рождество, 7 января, как отметил Горбань, ожидается оттепель до +1...+2 градуса. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется до и после этого дня – 4-5 января и 9-10 января.
Напомним: как рассказал синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, также будет без особых осадков и ветра.
Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца 2020 года в Украине, пообещав мороз на День святого Николая и "мокрый" Новый год.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине зимнее "бабье лето". По его словам, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом.
В то же время начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя. Вероятнее всего, она будет иметь "европейский характер".
По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, погода в Украине на Новый год будет без мороза и снега.