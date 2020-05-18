Будет ли продлен карантин после 22 мая в Украине: пояснение

После 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, будет продолжен.

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Как неоднократно заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 22 мая ожидается введение второго из пяти этапов ослабления карантинных мер.

Чего ожидать украинцам после 22 мая

Предварительно, на втором этапе разрешат:

бытовое обслуживание населения;

возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;

заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

кинотеатры под открытым небом;

спортивные залы и фитнес-центры;

гостиницы;

возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

В регионах Украины с 22 мая будет введен адаптивный карантин – решение об ужесточении или смягчении ограничений будет принимать местная власть.

Это позволит локализовать болезнь в месте, где она возникает. Ведь сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах разная.

По словам премьера, такой формат ограничительных мер может затянуться до конца 2020 года.

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