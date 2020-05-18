Будет ли продлен карантин после 22 мая в Украине: пояснение

После 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, будет продолжен.
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Как неоднократно заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 22 мая ожидается введение второго из пяти этапов ослабления карантинных мер.
Чего ожидать украинцам после 22 мая
Предварительно, на втором этапе разрешат:
бытовое обслуживание населения;
возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;
заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
кинотеатры под открытым небом;
спортивные залы и фитнес-центры;
гостиницы;
возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.
В регионах Украины с 22 мая будет введен адаптивный карантин – решение об ужесточении или смягчении ограничений будет принимать местная власть.
Это позволит локализовать болезнь в месте, где она возникает. Ведь сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах разная.
По словам премьера, такой формат ограничительных мер может затянуться до конца 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце апреля правительство опубликовало поэтапный план выхода страны из карантина.
Конкретные даты реализации каждого этапа не озвучивались, Денис Шмыгаль отмечал, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране каждые 10 дней планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений.
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