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18 мая • обновлено в 12:02
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Будет ли продлен карантин после 22 мая в Украине: пояснение

15.4т
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После 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, будет продолжен.

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Как неоднократно заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 22 мая ожидается введение второго из пяти этапов ослабления карантинных мер.

Чего ожидать украинцам после 22 мая

Чего ожидать украинцам после 22 мая

Предварительно, на втором этапе разрешат:

  • бытовое обслуживание населения;

  • возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к проведению ВНО;

  • заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

  • кинотеатры под открытым небом;

  • спортивные залы и фитнес-центры;

  • гостиницы;

  • возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей.

В регионах Украины с 22 мая будет введен адаптивный карантин – решение об ужесточении или смягчении ограничений будет принимать местная власть.

Это позволит локализовать болезнь в месте, где она возникает. Ведь сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах разная.

По словам премьера, такой формат ограничительных мер может затянуться до конца 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце апреля правительство опубликовало поэтапный план выхода страны из карантина.

  • Конкретные даты реализации каждого этапа не озвучивались, Денис Шмыгаль отмечал, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране каждые 10 дней планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Денис Шмыгаль Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Кабинет министров Украины вирус карантин
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