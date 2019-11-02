"Будет кормить чужую армию": всплыли показательные фото из зоны ООС

Украинский военный Александр Гром выразил недовольство тем, как сейчас кормят защитников Украины, воюющих за независимость на Донбассе.

На своей странице в Facebook он заявил, что не видит, куда уходят бюджетные деньги, предназначенные на нужды армии.

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", – написал Гром.

Рацион бойцов ВСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гром заметил подвох в отводе войск "ЛНР" возле Золотого на Донбассе. Он назвал это "показухой".

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