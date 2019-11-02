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2 ноября • обновлено в 19:26
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"Будет кормить чужую армию": всплыли показательные фото из зоны ООС

2.8т Читать материал на украинском

Украинский военный Александр Гром выразил недовольство тем, как сейчас кормят защитников Украины, воюющих за независимость на Донбассе.

На своей странице в Facebook он заявил, что не видит, куда уходят бюджетные деньги, предназначенные на нужды армии.

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", – написал Гром.

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Рацион бойцов ВСУ

Рацион бойцов ВСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ

Рацион бойцов ВСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ

Рацион бойцов ВСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Рацион бойцов ВСУ

Рацион бойцов ВСУ

Фото Oleksiy Bobovnikov, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гром заметил подвох в отводе войск "ЛНР" возле Золотого на Донбассе. Он назвал это "показухой".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
зелені підараси зжерли і гроші вкрали
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Это не рацион воина, это пайка уголовника! Блин, если мы будем так кормить своих солдат, то прав автор - скоро будем кормить чужих! А что молчат эти гниды зелёные? Или у них с кормёжкой уже наладилось?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Голодный казак злее в бою)))
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