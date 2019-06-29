В Украине резко спадет жара: синоптик обнадежила "свежим" прогнозом погоды

В Украине июнь завершится комфортной погодой - 30-го числа температура ожидается в пределах +22 +29 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, не по всей территории страны погода будет одинаковая, но колебания будут в "нормальных" пределах.

"В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах +22 +26 градусов, на Западе +25 +29 градусов, на Востоке +21 +24 градуса", - сказано в сообщении.

Диденко отметила вероятность дождей в Украине - в восточной части, местами в центральных областях.

"В Киеве 30-е июня будет приятным: существенные осадки - вряд-ли, температура воздуха - лучше не бывает, днем ​​+24 +26 градусов, ночью и утром можно послушать лягушек или машинку, что стрижет траву при +15 +18 градусах", - написала она.

Диденко предупредила, что 1 июля жара восстановится, 2 июля еще продлится, но уже с нюансами, а 3 июля снова станет значительно свежее.

"Маленькое влажное пятно село на Киев. Дождь. Ветер. Дождь долго не задержится. Радар с сайта ГМЦ", - добавила Диденко.

По ее данным, в большинстве стран Западной Европы и Центра удержится сильная жара. Исключение составят - Великобритания, Скандинавские страны и северо-западная часть Франции.

"Посмотрите, какое сейчас "ад" в большинстве стран Западной Европы и на Юге! Уже вечер, а в Париже +35, Мадриде +40 градусов! Но Лондон!! Вечером! +32 +33 градуса!" - написала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии.

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