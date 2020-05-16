Украинские инфекционки забиты детьми, а власть готовит открытие садов. Чем грозит и как уберечься от коронавируса

В Украине растет количество больных COVID-19 детей. Несмотря на ранние утверждения, что данная возрастная группа практически не подвержена заражению, детские инфекционные больницы переполнены.

Врачи объясняют это тем, что детей чаще тестируют на коронавирус, и в основном ситуация не критичнее, чем в мире.

В тоже время статистика показывает, что уровень заболеваемости в Украине на несколько процентов выше, чем в других странах. Но это не помешало Минздраву анонсировать открытие детских садиков уже с 22 мая, а в Киеве готовят к открытию летние детские лагеря. Подробнее – в OBOZREVATEL.

В Украине массово болеют дети

В Украине официально подтверждено свыше 17 тысяч случаев заражения коронавирусом, среди которых свыше тысячи – дети. В Киеве болеет больше 100 детей, часть из них госпитализирована в городскую инфекционную больницу. COVID-19 не жалеет даже самых маленьких, недавно в столице инфицировался 3-месячный ребенок.

В Киеве коронавирусом заразился 3-месячный ребенок

Случаи заражения фиксируют каждый день. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киевской городской детской клинической инфекционной больнице все боксы заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус.

Если сравнивать Украину с другими странами, то у них ситуация со статистикой гораздо лучше, чем в Украине. Там процент заражения среди детей фиксируется на уровне от 1% до 5%, в то время, как в у нас – на уровне 7%.

Причин для паники нет

Детские врачи-инфекционисты отмечают, что ситуация не столь критичная, как ее показывают. Действительно процент заболеваемости может быть несколько выше, чем в других странах, но в общем статистика заболеваемости среди детей гораздо ниже, чем у взрослых, как и во всем мире.

"По миру 5%, у нас 7%, но не 20% же. Статистически это не сильно значимая разница. Я не думаю, что в Украине есть какая-то конкретная причина, по которой дети чаще болеют, и на нее как-то можно влиять. В глобальном плане зараженных детей у нас гораздо меньше, чем взрослых, как и во всем мире. И летальных случаев у нас нет", – сказал в комментарии OBOZREVATEL доктор-инфекционист детского медицинского центра "Мама-врач" Евгений Щербина.

Заполняемость больниц объясняется довольно просто, говорит педиатр-инфекционист Виталий Евтушенко. По его словам, детей чаще госпитализируют даже без опасных симптомов, плюс в больницах находятся пациенты с подозрением на COVID-19.

"Да, детей в больнице много. Но часто там находятся те, которые требуют уточнения диагноза, потому что есть задержки с проведением тестов. Поэтому именно с подтвержденным диагнозом у нас намного меньше. Сказать, что так уж и массово, то нет. Где-то чаще перестраховываемся, родители тоже переживают, и мы кладем в стационар. Пока у нас есть отдельные палаты, чтобы их разместить, почему бы и нет", – объяснил он в комментарии OBOZREVATEL.

В инфекционных больницах лежит много детей

К тому же оба врача отмечают, что дети гораздо легче переносят заболеваемость, а то и вовсе бессимптомно.

"В 90% случаев дети болеют либо бессимптомно, либо очень легко, и не требуют обращения в стационар. Всего 10% попадают в больницу, и около 5% из них требуют реанимационных мероприятий", – говорит Щербина.

Если смотреть официальную статистику заболевших и госпитализированных детей по Киеву, то так оно и есть.

Щербина полагает, что низкий процент зараженности у детей может быть обусловлен двумя причинами: "Дети чаще болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, часто это и другие типы коронавируса, и перекрестная реакция их как-то защищает от заражения новым типом. Второе, у детей мало тех рецепторов, за которые цепляется коронавирус в дыхательных путях и легких", – сказал инфекционист, отметив, что это всего лишь теория.

По словам Евтушенко, тяжелее болезнь протекает уже у пациентов в возрасте от 14 лет, у них клиника ближе ко взрослой. Но очень тяжелых случаев пока не было.

"Лечение проходит симптоматически, общепринятой терапии нет. Но противомалярийные препараты или лекарства при ВИЧ, которые используют для лечения COVID-19, мы не используем, не было надобности. Пневмонию лечим антибиотиками", – рассказал детский инфекционист.

Дети легко переносят COVID-19

Можно ли открывать детские сады и оздоровительные лагеря

Глава Минздрава Максим Степанов анонсировал второй этап послабления карантина с 22 мая. Среди прочего, в Украине планируют открыть детские садики.

Как будут открываться дошкольные учреждения – обещают озвучить уже на ближайшем очередном заседании Кабинета министров.

Кроме того, как OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Минздрава, рассматривается и открытие детских оздоровительных лагерей. Но конкретных решений по этому вопросу пока нет.

Однако в Киеве уже готовятся к открытию летних школьных лагерей, на сайте КГГА уже появилось распоряжение про организацию оздоровления и отдыха детей в 2020 году.

В Киеве готовятся к открытию школьных детских лагерей

В департаменте молодежи и спорта КГГА OBOZREVATEL рассказали, что подготовка действительно ведется, но конкретных дат по открытию нет.

"Мы ждем разъяснений от Минздрава об открытии вообще всех детских лагерей, не только школьных, и какие требованию будут к приему и пребыванию детей в лагерях. А также поручение Кабмина. Как только будет снятие ограничений, тогда будем работать. Сейчас ведется только подготовка, в лагерях проводят ремонты, продолжается работа по благоустройству", – объяснили в департаменте.

По мнению инфекционистов, конечно, открывать детсады и лагеря опасно, но учитывая то, что карантин не может продолжаться вечно, вполне логично, что их функционирование возобновится.

"Тут идет выбор меньшего из зол. Мы прекрасно понимаем, что карантин нужно продолжать, но его невозможно продлевать дальше в тех же условиях, которые были. Людям нужно выходить на работу, на отдых, потому что и морально, и физически очень сложно сидеть на карантине так долго. Детей нужно отправлять и в детские сады, и в школы, обучение онлайн – это фикция. Конечно, лучше, чем ничего, но все же", – отмечает Щербина.

С ним согласен и Евтушенко, он считает, что к процессу нужно подходить взвешенно, но "нужно настраиваться на то, что болеть дети будут".

Дети на карантине

"Тут есть вопросы. Естественно, дети коммуницируют больше, и риски передачи выше. Но есть надежда, что мы проходим пик, и дальше заболеваемость не будет идти с быстрым ростом", – говорит он.

А вот у Щербины прогнозы менее оптимистичные. Он считает, что нам не удастся избежать увеличения количества больных коронавирусом.

"Сейчас дети пойдут в детсад, а после – к дедушкам и бабушкам, а так как дети часто болеют бессимптомно, то старшее поколение будет подвержено риску заразится. Я надеюсь, что наша власть что-то сделала, чтобы как-то компенсировать внезапный скачок болезни, потому что он непременно будет", – говорит он.

"Все может быть гораздо лучше, чем я прогнозирую. Но вполне вероятен сценарий и тех стран, которые не вовремя ввели карантин, та же Испания и Италия. Но будем смотреть по ситуации", – заявил инфекционист.