Пушилин боится и "косит бабло": блогер раскрыл план главаря "ДНР"

Глава "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL сделал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. Поэтому, по его словам, Пушилин поднял зарплату личному составу "МВД" до 40 тысяч рублей, чтобы обеспечить их поддержку в случае угрозы своей жизни.

"Из-за нехватки денег сокращено ряд должностей "республике", а вот личному составу подняли зарплату 40 тысяч рублей. Таким образом Пушилин пытается обеспечить себе поддержку со стороны силового блока. Мало ли… Рейтинги падают, многого недовольных, нужно все держать под контролем. Он боится, что его убьют также, как и Захарченко", – предположил блогер.

Денис Пушилин и Александр Захарченко 24 канал

По его словам, российские спецслужбы вполне могут реализовать такой вариант, а потом обвинить во всем украинские силы. Такой план они применяли и раньше, устраняя боевиков в "республике".

"Судя по всему, Пушилин это знает, поэтому хочет максимально "накосить бабла" и по-тихому убежать в Россию. Так он увеличить себе шансы остаться в живых. Только и тут нет никакой гарантии. Думаю, в любом случае, его конец неизбежен. Люди хотят есть, а на сладких обещаниях далеко не доедешь", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб в центре оккупированного Донецка 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар". Взрывное устройство было заложено в вывеску над входом в заведение.

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