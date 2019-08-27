"Будет что сбивать!" В сети Путина разнесли за новинку времен СССР

В социальных сетях высмеяли президента РФ Владимира Путина, который хвалился российским самолетом перед лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото с презентации истребителя пятого поколения Су-57 в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Первый иностранный лидер, заглянувший в кабину Су-57: Путин показал на МАКСе Эрдогану новейший российский самолет", – сказано в подписи к снимку.

Однако в сети высмеяли такое поведение Путина, отмечая, что у России нет повода для гордости.

Путин показал самолет Су-57

"Это новейшее г*вно устарело еще 10 лет назад. Поэтому и показывает", "Этому "турку" другое бы нужно "показать", "А обещали наказать турков за сбитого летчика", "Такие турки еще не сбивали", "Начали делать в 1980 году", "Время придет и этот тоже будет сбит нами, и нам опять ничего за это не будет" ехидно ухмыльнулся лис-Эрдоган", "Надо было покатать еще, чтобы купил", "Сырой и древний по технологиям самолет", "Будет что сбивать туркам", – писали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли стыковку к Международной космической станции российского робота "Федора".

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