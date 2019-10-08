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8 октября • обновлено в 13:34
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Будет -5: в Украине ударят морозы

2.7т Читать материал на украинском

В Украине ожидается снижение температуры. В некоторых регионах она опустится до 5 градусов мороза.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0…-5°", – сообщает пресс-служба ГосЧС в Украине.

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Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0…-3°.

Морозы в Украине

Морозы в Украине

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 8 октября, будет преимущественно сухо, однако похолодание никто не отменял. Так, дожди ожидаются лишь в восточной части страны.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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