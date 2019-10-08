Будет -5: в Украине ударят морозы

В Украине ожидается снижение температуры. В некоторых регионах она опустится до 5 градусов мороза.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0…-5°", – сообщает пресс-служба ГосЧС в Украине.

Ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0…-3°.

Морозы в Украине РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 8 октября, будет преимущественно сухо, однако похолодание никто не отменял. Так, дожди ожидаются лишь в восточной части страны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!