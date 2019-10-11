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11 октября • обновлено в 08:48
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Будет +20! Синоптики обрадовали потеплением в Украине

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В Украине в пятницу, 11 октября, ожидается теплая погода. На востоке и юге страны при этом пройдут дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего будет в Одессе ­– аж до +20 градусов.

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На западе будет солнечно, +15…+19 градусов. В центре такая же температура и также без осадков. На востоке страны +13…+15 градусов, ожидаются ливни. На юге Украины +16…+20 градусов, также пройдут сильные дожди.

В Киеве в этот день до +17 градусов, осадков не предвидится.

Будет +20! Синоптики обрадовали потеплением в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали о суровой погоде в октябре. Температура якобы может опуститься до -23 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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