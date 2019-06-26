ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

2.1тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины от фракции "БПП" Алексей Гончаренко сцепился с главой российской делегации Павлом Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть России все права в Ассамблее.

Соответствующее видео ссоры распространили в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Гончаренко в интервью российским изданиям возмутился решением Европы принять Россию, сняв с нее санкции. "Тем, кто сегодня голосовал, будет стыдно. Они будут стоять и плакать, как такое допустили. Потому что вы без крови не можете. У вас такой президент. Он хочет проливать кровь, он хочет убивать! Вы знаете, что он убивает наших детей?" – поставил он на место пропагандистов.

Новости
"Все русские – ублюдки!" Береза феерично приструнил пропагандистов Путина в ПАСЕ. Видеофакт
"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Скриншот из видео

"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Скриншот из видео

В этот момент в беседу вмешался Толстой, пытаясь успокоить Гончаренко. "Все будет хорошо. Теперь все хорошо с тобой. Успокойся", – начал повторять он нардепу.

"Твою протянутую руку, руку негодяя мы знаем. В ней газ "Новичок", и шпиль Солсбери, и ракеты "Бук", и все остальное", – ответил ему Гончаренко.

"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Скриншот из видео

Толстой в свою очередь продолжил говорить, что все будет хорошо и решится за круглым столом.

"Какой круглый стол? Ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным. Беги отсюда, позор тебе. Будешь бежать, добежишь до Гааги! Ты будешь в Гааге, негодяй и подонок! Вместе с Путиным!" – бросил Гончаренко вслед россиянину.

"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Скриншот из видео

"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаренко поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту пленных украинских моряков и назвав президента России Владимира Путина "гопником".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
7
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
Толстой хитрый, заставляет р@гуля беситься перед камерами -- картинка для эвропейцев, пусть знают -- какую "независимость" и "достоинство" в пендосо-галицайском исполнении они поддержали .......... а знание ими, что кровавого хряка перед выборами поддерживает мене 7% украинцев -- отличный фон для р@гуль, навсегда покидающих стены ассамблеи...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В отличии от Толстого из ПАСЕ бежит Гончаренко. Причем бежит так что только пятки сверкают!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же дэбил...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel