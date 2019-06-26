"Будешь сидеть с Путиным в Гааге!" Гончаренко "опустил" главу российской делегации в ПАСЕ. Видео

Народный депутат Украины от фракции "БПП" Алексей Гончаренко сцепился с главой российской делегации Павлом Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть России все права в Ассамблее.

Соответствующее видео ссоры распространили в сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Гончаренко в интервью российским изданиям возмутился решением Европы принять Россию, сняв с нее санкции. "Тем, кто сегодня голосовал, будет стыдно. Они будут стоять и плакать, как такое допустили. Потому что вы без крови не можете. У вас такой президент. Он хочет проливать кровь, он хочет убивать! Вы знаете, что он убивает наших детей?" – поставил он на место пропагандистов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В этот момент в беседу вмешался Толстой, пытаясь успокоить Гончаренко. "Все будет хорошо. Теперь все хорошо с тобой. Успокойся", – начал повторять он нардепу.

"Твою протянутую руку, руку негодяя мы знаем. В ней газ "Новичок", и шпиль Солсбери, и ракеты "Бук", и все остальное", – ответил ему Гончаренко.

Скриншот из видео

Толстой в свою очередь продолжил говорить, что все будет хорошо и решится за круглым столом.

"Какой круглый стол? Ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным. Беги отсюда, позор тебе. Будешь бежать, добежишь до Гааги! Ты будешь в Гааге, негодяй и подонок! Вместе с Путиным!" – бросил Гончаренко вслед россиянину.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаренко поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, встав на защиту пленных украинских моряков и назвав президента России Владимира Путина "гопником".

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