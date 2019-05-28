"Будем жить в войне и позоре": Портников указал на опасность автономии Донбасса

Предоставление Украиной Донбассу статуса автономии грозит конкуренцией суверенитетов, что может привести к перманентной войне на Востоке.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Еспресо" украинский журналист Виталий Портников. По его словам, конфликт, который возник между Косово и Сербией, очень похож на возможную ситуацию с "Л/ДНР".

"Модель сербской автономии в Косово странным образом напоминает модель "автономии Донбасса" в Украине – местные органы самоуправления, координируются между собой и превращаются в государство в государстве. На практике она работает и каждый раз приводит к новым недоразумениям, так как не дает ответа на простейший вопрос: чей же все таки суверенитет в автономии?" – написал он.

ДНР Телеканал 24

"После создания этой автономии война отнюдь не закончится, она только начнется. Потому что начнется конкуренция суверенитетов – политических, судебных, силовых. "Народная милиция" с "особых районов" будет осуществлять рейды на территорию соседних регионов, воровать людей, санкцию на арест которых будут давать суды в Донецке или Луганске. А украинская полиция и СБУ – тоже с судебными решениями – будут задерживать в Донецке тех, кого решил арестовать украинский суд", – пояснил Портников.

По его мнению, пока суверенитеты будут конкурировать, Донбасс будет показательно обстреливать Украину.

"В любой момент каждый такой конфликт будет означать возможность новой войны – тем более, если в Москве решат, что стоит снова задействовать этот рычаг давления на Киев", – отметил журналист.

"Вот такой у нас будет мир. И, кстати, такая европейская интеграция – такая же виртуальная и маловероятна, как мир. Будем жить в перманентном войне и позоре", – резюмировал он.

Виталий Портников Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соцопрос группы "Рейтинг" показал, что 48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, чтобы прекратить боевые действия.

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