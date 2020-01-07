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7 января • обновлено в 10:45
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"Будем стоять до конца": бойцы с передовой записали яркое поздравление с Рождеством. Видео

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Украинские военные с зоны Операции объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с Рождеством.

Видео в Facebook опубликовал украинский боец Виктор Сизон.

"Когда вы сегодня нежитесь еще в постели, то в то время наши ребята с "нуля" передают вам привет и поздравляют с Рождеством Христовым", – говорится в сообщении.

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Военные рассказали, что ночь на 7 января прошла тихо, без обстрелов со стороны российских оккупационных войск. К защитникам на праздник приходил капеллан. На видео бойцы также передали привет своим родным городам и рассказали, что "за Украину будут стоять до конца".

Также военные поблагодарили волонтеров, которые их поддерживают на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января вооруженные формирования РФ пять раз обстреляли позиции украинских защитников в зоне проведения ООС на Донбассе, в результате чего два военнослужащих были ранены.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Рождество
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Донбасс
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
так и будут стоять как истуканы...а Украина очистится от нациков и начнет наконец развиваться..
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