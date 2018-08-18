"Будем бананы выращивать?" Синоптик рассказала о колебаниях климата в Украине

Климат в Украине пока остается умеренно континентальным, однако некоторые колебания все же наблюдаются.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, погода меняется годами: например, в течение пяти лет жаркая погода, в течение следующих пяти лет - температура снижается, передает "Главред".

"Если это изобразить визуально, эти колебания выглядеть как синусоида, кривая, подобная той, которую мы видим на кардиограмме человека. Ровная линия, Господи прости, может быть только у неподвижного тела. А атмосфера - такой же живой организм, как и человеческий. Поэтому и в климате происходят определенные колебания. Но хочу успокоить всех: климат в Украине не изменился, он остался умеренно континентальным", - объяснила она.

При этом подчеркнула, что, возможно, в Украине скоро и бананы будут расти.

"Например, принято говорить, что бахчи - это прерогатива Херсонщины, но моя бабушка с Полтавщины, и у нее прекрасно росли арбузы и дыни всегда. Может, у нас бы и бананы смогли выращивать..." - сказал она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была спрогнозирована причина гибели человечества.