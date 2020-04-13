БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии – медик

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ может способствовать тому, что человек либо не заболеет коронавирусной болезнью, либо перенесет ее в легкой форме, только при одном условии.

Об этом во время прямого эфира на Facebook OBOZREVATEL рассказал врач из США Леонид Исаков (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

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Медик заметил, что в настоящее время недостает данных, чтобы говорить о "статистически выверенных результатах", подтверждающих эффективность вакцины БЦЖ в профилактике заболевания коронавирусом.

В то же время он пояснил, что эта вакцинация может создавать определенные позитивные предпосылки. "Теоретически вакцина БЦЖ может работать, но только в том случае, если она дает формирование так называемого комплекса Гона. Если это тело Гона имеет место в легком, то там в большом количестве находятся макрофаги, то есть клетки-убийцы, которые как раз и способны осуществлять противовирусную защиту", – пояснил врач.

БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии

В то же время, если проба Манту показывает отсутствие у пациента комплекса Гона, "он будет беззащитным" перед коронавирусом.

"БЦЖ вакцина на сам вирус никакого эффекта не может давать. Но просто потому, что увеличивается количество иммунокомпетентных клеток, улучшается шанс человека либо переболеть в легкой форме, либо не заразиться вообще", – уточнил врач.

Как писал OBOZREVATEL, ранее была обнародована статистика, согласно которой в странах, где широко распространена программа вакцинации, в которую входит прививка БЦЖ, смертность от коронавируса в 5,8 раза ниже, чем в тех, которые ее не используют.