Восемь дырок в голове, сломаны руки и ноги: под Кривым Рогом жестоко поиздевались над строителями

Под Кривым Рогом жестоко избили двух строителей. Оба теперь в больнице с открытыми переломами рук и ног. У одного из них травмы челюсти и черепно-мозговая травма.

Родные пострадавших, Александра Рязанова и Виктора Бортуаля, говорят, что заказчиком избиения может быть человек, которому они ранее строили дом. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Конфликт с заказчиком

"Года три назад муж и его напарник построили этому человеку дом. За работу он расплатился, никаких претензий не предъявлял. Однако через полгода он заявил, что работа ему не нравится. И начался прессинг по переделкам. Конфликта не хотелось, хотя все понимали, что это делается специально. Все претензии были исправлены за наш счет – материалы, работа. Сумма составила 110 тыс грн. Причем если бы он сказал, что что-то лопнуло или сломалось. А то просто не нравится и все", – рассказала нам супруга пострадавшего Александра Рязанова – Юлия Бондарец.

Строители предложили заказчику пригласить независимых экспертов, чтобы выяснить все ли правильно они сделали. Он не захотел.

"Тогда мы сами позвали экспертов, но и от них он отказался. Этот человек в Кривом Роге имеет неоднозначную репутацию, его боятся. Мы также не хотели конфликтов и решили, что каждую найденную им недоделку мы оплатим", – говорит Юлия.

Виктор Бортуаль Facebook Юлии Коржовой

По ее словам, они отдали 20 тысяч гривен за недоделку, которую якобы обнаружил хозяин. Но человек не успокаивался и стал требовать деньги не понятно за что. Суммы назывались разные, то 300 тысяч гривен, то 20 тысяч долларов, то 80 тысяч долларов. Затем стали поступать угрозы.

Виктор Бортуаль Facebook Юлии Коржовой

"Первый раз на мужа напали двое, это произошло год назад в подъезде нашего дома. Тогда ему нанесли черепно-мозговую травму. Причем нападающие несколько дней крутились в нашем дворе, люди их видели, и можно было даже составить фоторобот. Но в полиции никто не захотел этого делать, хотя я настаивала. После того, как я назвала фамилию предполагаемого заказчика нападения, мне неофициально сказали, что никто с ним связываться не будет. Так и случилось, дело заглохло", – рассказывает Юлия.

Александр Рязанов Facebook Юлии Коржовой

Но угрозы продолжали поступать. Каждый раз, когда Александр Рязанов сталкивался с бывшим заказчиком, тот требовал деньги, угрожал переломать руки и ноги. "В последний раз так и сказал, в зубах деньги принесешь. Муж спрашивает, "за что деньги". Тот отвечает – "сам знаешь", – говорит Юлия Бондарец.

Избили семеро в балаклавах

Нападение произошло 6 марта. Александру позвонил незнакомый человек, представился фермером Олегом и предложил построить ему два дома. Они договорились о встрече на следующий день, правда, ехать нужно было за 40 км от Кривого рога, в село Новомарьяновка. На трассе Александра и его напарника, 60-летнего Виктора Бортуаля встретил "сын" фермера и привез к полуразвалившейся хате.

"Они стали обходить дом. Этот "сын" говорит, что, мол, стены нужно обложить кирпичом. На что муж отвечает, мол, тут не обкладывать надо, а валить и строить новый. "Ну, сейчас и будем валить", – сказал этот молодой человек. Тут выскакивают семеро в балаклавах, с металлическими прутами, брызгают им в лицо газом и начинают избивать. Разбили телефоны, вытащили видеорегистратор из машины, прокололи колеса. Муж даже не помнит, кто из них пришел в себя первым", – пояснила Юлия.

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У Александра Рязанова открытый перелом руки, травмирована нога. У Виктора Бортуаля сломана рука и нога, перебиты кисти рук, восемь дырок в голове, в двух местах переломана челюсть. Мужчины как-то смогли добраться до ближайшего дома и попросили позвонить родным.

"Думаю, если бы муж поехал туда один, то они бы просто убили его", – переживает Юлия.

Сейчас дело о жестоком избиении находится в Апостоловском отделении полиции Днепропетровской области. "Дело открыто по ч. 1 ст. 122 УК Украины – нанесение телесных повреждений средней тяжести", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции области. Подробностей следствия там не озвучивают.

Однако Юлия опасается, что дело снова спустят на тормозах. "Как и в прошлый раз, я звоню следователю, трубку он не берет, а помощница говорит, что он в прокуратуре. Я уже столько этого наслушалась в прошлый раз. Я просто хочу, чтобы мой муж был жив и нас оставили в покое".

Оба пострадавших находятся в городской больнице №2 Кривого рога.

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