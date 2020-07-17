Бросивший в Януковича яйцом студент получил топ-должность в "Укрзалізниці"

Дмитрий Романюк, который в 2004 году бросил яйцом в тогдашнего премьер-министра и кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, стал топ-менеджером "Укрзалізниці".

Как сообщается на официальном сайте компании, Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти.

Отмечается, что он имеет успешные кейсы международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Януковича в Ивано-Франковске.

Позже получил два высших образования и стал кандидатом экономических наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, с октября 2019 года Романюк занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.