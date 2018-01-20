Бросить все и уехать на край света: невероятная история украинки

Вы много раз слышали истории о том, как люди бросали все, срывались с насиженного места и уезжали на край света в поисках новых впечатлений и приключений. Чем руководствуются люди, принимая такие решения, и как складывается их судьба дальше? Об этом "Обозреватель" узнал у киевлянки Оксаны Черновол, которая на 11 месяцев уехала в Южную Америку.

В Аргентину за второй половинкой

В жизни каждого человека наступает момент, когда наша жизнь кажется размеренной, скучной, в ней не происходит ничего особенного или значимого. Есть только работа, дом, семья и редкие встречи с друзьями. В такой момент хочется все изменить. И первое, что приходит в голову – это путешествие.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

У меня наступил такой период, когда все надоело. Я работала PR-специалистом. У меня были клиенты. Я занималась верховой ездой, встречалась с подругами и жила с любимым молодым человеком в Киеве. Но чувство неудовлетворенности жизнью меня не покидало. И в один вечер мой парень пришел домой и сказал, что ему предложили поработать 11 месяцев в Аргентине, но уезжать нужно через три недели. Мы приняли решение за полчаса и начали собирать чемоданы.

Иногда принять решение уехать не так просто. Нас останавливают тысячи внутренних страхов и боязнь осуществить перемены в своей стабильной жизни. Но порой это действительно только страхи.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Когда решение было принято и на руках уже были билеты, меня посещали мысли: "Может, не стоит этого делать? Может, я совершаю огромную ошибку?" Было страшно расставаться с родителями и друзьями на целый год. Мне казалось, я выпаду из жизни, а когда вернусь, буду уже никому не нужна. Но больше всего я боялась, что моя 86-летняя бабушка может меня не дождаться, а я бы себе этого никогда не простила. Но сейчас все хорошо. Благодаря всевозможным мессенджерам я постоянно на связи с семьей и друзьями. А моей бабушке уже 87. Она меня ждет и обещает налепить вареников.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Потом начался этап подготовки: нужно было перевезти вещи, сдать съемную квартиру и проститься со всеми друзьями. Неожиданностью стала новость, что я смогу поехать только на 3 месяца из 11, ведь у Аргентины с Украиной безвизовый режим только на этот период времени. А так как я не была замужем, компания моего молодого человека не могла помочь с оформлением документов. Решение было очевидно, и за неделю до отъезда мы расписались. О чем я не пожалела ни на секунду.

Чудеса света, "Дакар" и карнавал

Уже прошло 8,5 месяца с момента отъезда. За это время мы успели столько всего увидеть и посетить. Мы побывали на одном из Семи чудес света – водопадах Игуасу, съездили в Перу и Боливию, слетали в Майами, поднялись на Мачу-Пикчу, покорили на джипах Альтиплано на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря, пережили горную болезнь, побывали в Чили и полюбовались морскими львами на берегу, отплыли на пароме в Уругвай, побывали на финале всемирно известной международной гонки – ралли "Дакар", съели несколько десятков килограмм стейков, побывали на сотнях фестивалей, посетили десятки музеев, попробовали на вкус листья коки, морскую свинку, ламу, съели вкуснейший шоколад в своей жизни и выпили самый ароматный кофе. А еще – познакомились с сотнями интересных людей из разных уголков планеты и даже завели несколько настоящих друзей.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Меня ждет еще двухнедельное путешествие в Патагонию и самый Южный город планеты – Ушуайа. Дальше – только Арктика и Южный полюс. А еще впереди карнавал в Рио-де-Жанейро с яркими костюмами и сумасшедшей энергетикой.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Немного дегтя

Но не все так легко и радужно. Во время таких долгих путешествий возникают проблемы – к этому нужно готовиться. Я столкнулась с большим количеством трудностей за это время.

1. Языковой барьер. Существует заблуждение, что вся Латинская Америка говорит на испанском языке – это не так. Они говорят на диалектах, которые могут очень отличаться от классического испанского.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

2. Разница в менталитете: аргентинцы медлительнее, чем мы, и они не очень чистоплотны. Зато более темпераменты и эмоциональны, чем мы. Они любят поздние шумные праздники и танцы до самого утра. Любят вкусно поесть, поэтому вечером в ресторане сложно найти свободное место. Зато утром в выходной день тяжело встретить человека на улице. Все спят до обеда.

3. Разница во времени – минус 6 часов с Украиной. Это плюс постоянные путешествия стали огромным препятствием для работы. Поэтому приходится искать клиентов по пиару в одной часовой зоне и на языке, который более-менее тебе понятен. То есть в США.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Фото из личного архива Оксаны Черновол

4. Огромные финансовые затраты. Южная Америка на деле оказалась не очень благоприятной страной для туризма. Здесь нет лоукостов, а расстояния большие. Хостелы – по цене хороших отелей в Европе. Цены на продукты выше украинских примерно в 2,5 раза. Одежда тоже очень дорогая. Нам повезло – квартиру снимает компания Data Art, в которой работает мой муж. Это позволяет существенно экономить.

5. Проблемы с безопасностью. В странах Латинской Америки из-за плохой экономической ситуации очень развито воровство. В первую неделю после приезда в Буэнос-Айрес у меня на улице, в центре города, парень просто из рук выхватил телефон и скрылся на мотоцикле. Нам подсовывали фальшивые деньги и не давали сдачи. Все это не дает расслабиться и постоянно держит в напряжении.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Фото из личного архива Оксаны Черновол

И все же со многими проблемами можно справиться. Они остаются на последнем плане по сравнению с новым опытом, внутренними трансформациями и полученными эмоциями.

За время путешествия я получила огромное количество впечатлений и позитивных эмоций. Мне кажется, их хватит на несколько лет вперед. Сейчас такое чувство, что во мне столько энергии – можно горы свернуть. В голове столько разных проектов и идей. Хочется вернуться домой и начать их воплощать.

Фото из личного архива Оксаны Черновол

Теперь, на основе своего личного опыта, я могу сказать, что иногда действительно стоит все бросить и круто изменить свою жизнь. А путешествия для этого подходят лучше всего: они лечат душу, стабилизируют твой внутренний мир, развивают вкус и наполняют положительными эмоциями и воспоминаниями.