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''Бросился помогать армии'': в Украине рассказали о заслугах Епифания перед государством

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Новоизбранный предстоятель поместной Украинской православной церкви епископ Епифаний был одним из первых, кто помогал украинской армии с момента нападения России.

Об этом рассказал капеллан в Вооруженных силах Украины Константин Холодов на своей странице в Facebook.

"Митрополит Епифаний руководит нашей епархией более 5 лет. За это время мы полюбили его. Одна из черт, которая в нем отличается всего – человечность. Один из первых бросился помогать армии. Первый гуманитарный груз, собранный на приходах Киевской области – был собран по инициативе митрополита Епифания. Именно он, как управляющий архиерей благословил меня на капелланское служение", – рассказал Холодов.

''Бросился помогать армии'': в Украине рассказали о заслугах Епифания перед государством

Он добавил, что Епифаний благословил их присутствовать на Майдане в самые трудные для Украины времена. Капеллан выразил радость, что митрополита выбрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

"Я рад, что нашим Предстоятелем Собор избрал митрополита Епифания! Многие и благие лета, владыко! На обоих фото владыка Епифаний загружается и отправляет грузы помощи украинской армии на Востоке страны", – резюмировал он.

''Бросился помогать армии'': в Украине рассказали о заслугах Епифания перед государством

Блогер Марина Данилюк-Ярмолаева также написала, что еле дождалась спича Епифания после заседания объединительного Собора.

"С харизмой, молодой, с западным образованием, приятные глаза, белые зубки, наместник Выдубицкого монастыря – такой глава лет на 30, не меньше. Ну в общем, радует, что кругломордые хлебальники медленно, но дают дорогу молодым и образованным. Онуфрия с Усиком мы в качестве секьюрити вон", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Объединительном Соборе в Киеве 15 декабря была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава. Им стал 39-летний епископ Епифаний.

Он выступил с первой напутственной речью к украинцам и заявил, что двери новосозданной церкви открыты для всех. ТАкже он рассказал, что патриарх Филарет будет пожизненно помогать развивать новую церковь.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь тем более окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

В соцсетях с ликованием встетили новость о создании единой православной церкви в Украине и назначении Епифания ее главой.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбасі
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Белый господин
Белый господин
Вы помните, каким он парнем был?...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
У главного попа должны быть заслуги не пеpед госудаpcтвом,а пеpед Хpистом и веpой,пеpед своей паствой.Пеpед госудаpcтвом должны быть заслуги у чиновника.
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