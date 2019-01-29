"Бросили бомбу!" Патриарх Сербии набросился на Украину из-за автокефалии

Патриарх Сербский Ириней сравнил предоставление автокефалии Православной церкви Украины с "брошенной бомбой".
Соответствующее высказывание он сделал во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передают "РИА Новости".
"Украина — это великое испытание, искушение для православия вообще. Оно имеет огромное значение, потому что относится к центру православия. Это не что-то, что находится извне, а явление, которое имеет место в нашем доме, внутри. Наверное, те, кто замышляет зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится в Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом", — сказал он.
Патриарх Сербский Ириней
Википедия
Ириней также считает, что ситуация с церковью в Украине носит политический характер.
"Происходящее нельзя игнорировать, данный вопрос необходимо решить", - подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. На следующий день все члены Синода подписали исторический документ.
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