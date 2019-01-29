|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Бросили бомбу!" Патриарх Сербии набросился на Украину из-за автокефалии

2.9тЧитать материал на украинском

Патриарх Сербский Ириней сравнил предоставление автокефалии Православной церкви Украины с "брошенной бомбой".

Соответствующее высказывание он сделал во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передают "РИА Новости".

"Украина — это великое испытание, искушение для православия вообще. Оно имеет огромное значение, потому что относится к центру православия. Это не что-то, что находится извне, а явление, которое имеет место в нашем доме, внутри. Наверное, те, кто замышляет зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится в Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом", — сказал он.

Патриарх Сербский Ириней

Патриарх Сербский Ириней

Википедия

Ириней также считает, что ситуация с церковью в Украине носит политический характер.

Новости
''Я – не раскольник!'' В РПЦ ополчились против поддержавшего ПЦУ Симеона

"Происходящее нельзя игнорировать, данный вопрос необходимо решить", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
36
23
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
+ 1 уёбок
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Обычный сербский великодержавник,не более.Его треп можно игнорировать,как и брызжание слюной Гундяя.В целом эта пара шовинистов замечательно смотрелась бы у петросяна в кривом зеркале с похабными частушками на старославянском.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Тамерланов гулям Тамерлана, Можешь всех игнорировать, главное Госдеп одобряет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Господи.. втаоправославный филиал в Сербии. Кто бы сомневался.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги