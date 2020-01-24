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24 января • обновлено в 18:44
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Бродский выиграл суд по защите достоинства: подробности дела

1.1т
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Киево-Святошинский районный суд Киевской области удовлетворил иск председателя редакционного совета OBOZREVATEL, президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского о появлении в СМИ недостоверных фактов о нем.

Так, по информации в Едином реестре судебных решений, Бродский обратился в суд относительно защиты его чести, достоинства и деловой репутации.

"Установить факт недостоверности информации и опровергнуть информацию, которая нарушает личные неимущественные права Бродского Михаила Юрьевича", – говорится в постановлении суда.

Бродский выиграл суд по защите достоинства

Бродский выиграл суд по защите достоинства

Речь идет о том, что 2 ноября 2018 на сайте from.ua open-ua.net появился материал под названием "Ненужная игрушка: как Бродский "поиграл" в украинский баскетбол". В материале приводилась недостоверная информация, о чем отмечал Бродский и подтвердил суд.

В частности, суд постановил, что данный материал нарушает права Бродского на уважение его чести, достоинства, неприкосновенности его деловой репутации, поскольку он является публичным лицом и ведет активную общественную и публичную деятельность.

В частности, действительности не соответствуют такие фрагменты из материалов:

"За время работы в Федерации он решал проблемы с собственниками клубов, пиарился, закрывал рот неугодным специалистам, а потом..выгонял их".

"Еще в 90-х, получив прибыль от сомнительных операций, был создан "Денди-Баскет". Это была удивительная история, которая закончилась..СИЗО для Бродского".

"После этого, "функционер" успел побывать в местах временного лишение свободы, выйдя откуда баскетбол забыл и "Денди" был расформирован".

"Михаил Бродский..с..Сергеем Одарычем, вместе с которым совершил захват завода "Темп", на котором работало порядка 5 тысяч жителей города".

"Бродскому удалось реализовать задуманное – "Темп" объявил о банкротстве, а его имущество было распродано".

"... люди Бродского устроили всё так, чтоб клуб Михайлюка "Днепр" не получил компенсацию".

К сожалению, суд не смог установить ни журналиста, написавшего статью, ни владельца издания, где она была опубликована.

Ранее апелляционный суд города Киева принял решение в пользу председателя редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского по защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский обратился с мощным заявлением к власти. Он предложил четыре шага, которые нужно реализовать для реальных изменений в стране.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Михаил Бродский
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