Бродский: в больницах нет мест с кислородом, а Ляшко пиарится в сети

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский указал на отсутствие в украинских больницах мест с кислородом для больных коронавирусом.

Он поинтересовался в Facebook, какая сатурация (насыщение крови кислородом) у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые лечатся от COVID-19 в больнице "Феофания".

"Может им нужен кислород? В больницах мест с кислородом нет", – подчеркнул Бродский.

При этом, по его словам, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "пиарится в ФБ".

Речь идет о посте Ляшко о рабочей поездке в Полтаву. Он написал, что "специально не надевал костюм и галстук, прошелся по больницам, пообщался с людьми, которые посещают родственников и знакомых в больницах, посидел в небольшой очереди на КТ (узнал от людей, кто направляет, оплачивают ли они эту услугу), попытался сдать тест на ковид после 18:00, пообщался с операторами диспетчерской 103, а также оценил, как выполняется карантин выходного дня.

Бродский в комментарим под постом Ляшко призвал его извиниться перед народом за то, что "вы проср*ли 7 месяцев подготовки".

"Кислорода нет или нехватка. Говорите правду и уходите в отставку. Опять дурите людей", – заявил он.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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