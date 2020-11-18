Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что Денис Шмыгаль должен уйти с поста премьер-министра Украины из-за ситуации с COVID-19 в стране.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что Шмыгаль ответственен за смерти украинцев от коронавируса. Так Бродский отреагировал на информацию, опубликованную в материале OBOZREVATEL о смерти мужчины от COVID-19, который умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну.

"Шмигаля в отставку и немедленно. Он руководит исполнительной властью и несет полную ответственность за каждый такой случай", – написал Бродский.

Он подчеркнул, что ранее верил в "совесть и разум" новой власти.

"Я ненавижу эту власть больше, чем всех, кто был раньше. Даже я верил, что эти молодые люди имеют совесть и разум", – сказано в сообщении.

Михаил Бродский / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский указал на отсутствие в украинских больницах мест с кислородом для больных коронавирусом. Он поинтересовался, какая сатурация (насыщение крови кислородом) у президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые лечатся от COVID-19 в больнице "Феофания".