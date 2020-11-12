Бродский посоветовал Ермаку лечить COVID-19 в Черновцах, где людям не хватает кислорода

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский посоветовал главе Офиса президента Андрею Ермаку лечить коронавирус (COVID-19) в больнице Черновцов.

Он разместил в Facebook ссылку на интервью врача-инфекциониста Черновицкой областной больницы Ольги Кобевко, которая рассказала, что в медучреждении нет в достаточном количестве кислорода, не хватает лекарств и даже нет горячей воды.

"Предлагаю Ермака срочно отправить лечиться в эту больницу. Кстати, "Феофания" ему не положена по статусу. Он просто никто. Ур*ды", – написал Бродский.

Напомним, Ольга Кобевко с самого начала пандемии в соцсетях открыто рассказывает о том, что на самом деле творится в черновицкой больнице, и ее слова часто противоречат отчетам чиновников о ситуации с коронавирусом в области.

"Дошло до того, что я постоянно говорила о кислороде. Потому что его действительно недостаточно. У нас было много журналистов, они видели, что происходит, что у нас пациенты остаются на кислородных подушках, потому что кислорода не хватает. До сегодняшнего дня у нас оставалось всего 4 точки стационарно подведенного кислорода. Это на 100 больных!" - сказала врач.

Однако, по ее словам, в отчетах в Киев, а затем в СМИ подавалась искаженная информация, например, о причинах смерти людей. Писали, что в области умерло 5 человек, и они умирали не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний.

"На Буковине за 8 месяцев ничего не сделали, чтобы пациенты могли хотя бы не думать о кислороде. Больные постоянно покупают лекарства. Большую часть лекарств пациенты обеспечивают за свой счет. И уже дошло до того, что больные начали использовать свой кислород. Это страшно", – подчеркнула Кобевко.

Она добавила, что про горячую воду в больнице даже речь не идет и никогда ее не было. "По моим обращениям фасад ремонтировали, еще что-то делали. А такие вещи, как опасно висящие розетки, никто не ремонтировал", – отметила медик.

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