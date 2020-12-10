Бродский об отсрочке локдауна: власть пожертвует жизнями украинцев ради иммунитета

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что решение правительства Дениса Шмыгаля ввести локдаун только лишь с 8 января 2021 года "смелое и преступное".

Как написал он в Facebook, идея власти в том, что за две недели новогодних праздников все украинцы заболеют и получат иммунитет.

"То, что ценой десятков жизней, им плевать. Они переносят COVID легко, или в Феофании", – подчеркнул Бродский.

Он добавил, что политических решений у лечения коронавируса нет.

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Усиленный карантин будет предусматривать запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Также на каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

Ранее врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский заявил, что в некоторых случаях переболевшие коронавирусом могут не нуждаться в прививке от COVID-19, поскольку будут иметь к нему иммунитет, который может сохраняться годами.