Бродский – о COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть побудут в шкуре простых людей

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский призвал президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, заболевших COVID-19, лечиться только в государственной больнице.

На своей странице в Facebook он предложил политикам побыть в "шкуре простых людей".

"Итак, Зеленский и Ермак – корона. Зла не желаю, но лечиться ехать только в госбольницу. Иначе – это предательство украинцев в их борьбе за жизнь со смертью. Эти клоуны должны побыть в шкуре простых людей. Может, извинятся за 7 пространных месяцев и за фонд, который пропал", – написал Бродский.

Он уточнил, что Зеленскому следует лечиться в Кривом Роге, а Ермаку – в киевской клинической больнице №4.

"Правда, думаю, что их будут лечить правильными и дорогими лекарствами и в больницу они не попадут. А вы, лохи, умирайте потихоньку", – резюмировал Бродский.

Facebook Михаила Бродского

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель Михаил Бродский, переболевший коронавирусом, жестко раскритиковал политиков за провал подготовки ко второй волне COVID-19. Он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.